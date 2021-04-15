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Евгений Воловенко раскрыл правду об отношениях с актрисой Екатериной Климовой
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Шоу-бизнес

Евгений Воловенко раскрыл правду об отношениях с актрисой Екатериной Климовой

Актер Евгений Воловенко в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал о своих взаимоотношениях с женщинами.

Москва, 15 апреля. Актер Евгений Воловенко в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал о своих взаимоотношениях с женщинами.

У Воловенко было много бурных романов, которые быстро заканчивались. Поклонники даже подозревали, что звезда сериала «По законам военного времени» сблизился с Екатериной Климовой. Однако экранную пару связывали исключительно рабочие отношения. Воловенко даже не знал, что ему приписывали роман с красивой коллегой.

«Не слышал о романе с Катей. Но могу сказать, что с ней очень уютно работать. Екатерина — профессионал своего дела и актриса с большой буквы», — поделился 49-летний артист.

instagram.com  / @klimovagram

Евгений добавил, что военно-драматический сериал режиссеров Максима Мехеды и Сергея Виноградова стал его стартом в проектах высокого уровня. И Климова, у которой уже был опыт в масштабных сериалах, во многом помогала Воловенко.

Артист рассказал Борису Корчевникову, что кинематограф сыграл большую роль в его жизни. Именно на съемках кино он познакомился со своей будущей супругой Дианой Розовлян. Теперь у пары растет долгожданная дочь Эмилия.

Ранее Екатерина Климова поделилась с поклонниками своим секретом стройной фигуры. Звезда обычно не отказывает себе в еде, но потом усиленно занимается в тренажерном зале.

климова роман Воловенко
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