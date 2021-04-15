Сын Бари Алибасова едко высказался об иске Лидии Федосеевой-Шукшиной

Москва, 15 апреля. Сын продюсера Бари Алибасова резко высказался в адрес актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая хочет получить от мужчины деньги за оскорбления.

Знаменитость считает, что Алибасов-младший оскорбил ее, назвав «сумасшедшей старухой» и «овощем». За эти высказывания он должен заплатить. Звезда хочет взыскать миллион рублей с сына супруга.

Сын основателя группы «На-На» заявил о необходимости пойти на контакт с актрисой, чтобы понять, является ли этот иск «грязной инсинуацией ее команды». Он допустил, что таким образом окружение звезды хочет попиариться.

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«Если это действительно ее решение и ее просьба, то мне надо будет понять, как к этому отнестись: либо как к вражескому действию и очередной попытке безуспешно засунуть свою руку в алибасовский кошелек, либо отнестись к ней, как к попрошайке, которой нужна милостыня. Потому что после того, как она разошлась с отцом, видимо, жить ей вообще не на что», — едко сказал Алибасов-младший в интервью Пятому каналу.

Молодой человек вовсе не считает, что оскорбил знаменитость. По его мнению, за слова дочери Федосеевой-Шукшиной Ольги он может получить гораздо большую компенсацию.

Сейчас отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной довольно напряженные. Они должны были развестись, но в итоге актриса смогла добиться сохранения брака.