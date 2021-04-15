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Ставшая в третий раз мамой Галина Боб показала снимок из роддома
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0
Шоу-бизнес

Ставшая в третий раз мамой Галина Боб показала снимок из роддома

Актриса Галина Боб, известная по комедийному сериалу «Деффчонки», поделилась радостной новостью — в ее семье случилось долгожданное пополнение.

Москва, 15 апреля. Актриса Галина Боб, известная по комедийному сериалу «Деффчонки», поделилась радостной новостью — в ее семье случилось долгожданное пополнение.

Звезда вместе с супругом, режиссером Сергеем Корякиным уже воспитывает двух сыновей — шестилетнего Льва и пятилетнего Андрея. Пара давно мечтала о девочке и вот, 15 апреля, это свершилось. Галина Боб рассказала подписчикам в Instagram о счастливом событии. Еще накануне она стала публиковать Stories, где рассказывала о приближающихся родах.

«Чудо случилось, — написала Галина. — 15 апреля, 12:29, 3290 граммов, 51 сантиметр, девочка», — сообщила актриса.

Она опубликовала снимок из роддома, на котором с малышкой на руках позирует в окружении врачей. По признанию Боб, третьи роды получились очень спонтанными. Звезда даже не успела понять, как и когда все произошло.

Несмотря на то, что актриса мечтала о третьем ребенка, беременность оказалась для нее настоящей неожиданностью. Поначалу Галина Боб решила, что заболела страшным недугом. Звезда сначала лечилась от отравления, пила лекарства, назначенные врачом, но через три недели здоровье не улучшилось и доктор предложил Боб провериться на беременность. Актриса рада, что интуитивно оберегала себя и не стала пить «тяжелые» препараты, которые могли бы навредить ребенку.

Долгожданное пополнение недавно случилось и в семье Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Певец на личной странице в Instagram сообщил, что 12 апреля его супруга подарила ему дочку.

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