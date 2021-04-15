Анкара заверила, что не поддерживает ни одну из сторон в отношениях России и Украины

Анкара, 15 апреля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддерживает какую-либо из сторон в отношениях РФ и Украины.

По словам турецкого дипломата, Анкара имеет хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом. В связи с этим она не станет вставать на чью-то сторону.

«У нас хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Мы выступаем за решение проблемы мирным и дипломатическим путем, — сказал Чавушоглу.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности оказать «необходимую поддержку» для урегулирования ситуации на востоке Украины на основе Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции встретился со своим кувейтским коллегой Ахмедом Насером ас-Сабахом.