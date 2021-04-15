Автолюбителям в Германии предложили советскую «Волгу» за 8,5 тыс. евро

Шкопау, 15 апреля. Автомобиль 1983 года выпуска находится в прекрасном состоянии, укомплектован запасным колесом и оригинальной инструкцией по эксплуатации.

Советский седан ГАЗ-24 «Волга», который на данный момент находится в Шкопау (коммуна в Германии), выставлен на торговой онлайн-площадке Autoscout24. Автомобиль выпущен в 1983 году и имеет пробег 124 тыс. километров.

Машина имеет 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л. с. и механическую коробку передач. Внутри имеется штатное радио.

В комментарии к объявлению сказано, что автомобиль полностью на ходу и совершенно исправен, при этом продавец подчеркивает, что это достаточно старый советский автомобиль, который уже не соответствует современным немецким нормам.

О том, какие автомобили можно было приобрести в СССР и за какие деньги, писалось ранее.