Украина должна выплатить МВФ в мае 64 млн долларов

Киев, 15 апреля. В следующем месяце Киев должен выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 64 миллиона долларов.

Эта сумма эквивалентна 45 миллионам спецправ заимствования (СПЗ) соответственно курсу НБУ. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте фонда.

«Следующий платеж запланирован на начало августа», — пишут СМИ.

Его сумма также будет составлять около 45 миллионов СПЗ. По данным графика, в 2021 году Украина обязана в общем выплатить МВФ 1 154,694 миллиона СПЗ. На начало января текущего года это составляло около 1,67 миллиарда долларов. Самые крупные выплаты должны произойти 12 марта и 13 сентября — в эти даты Украина выплачивает по 295,5 миллиона СПЗ. Последние платежи в 2021 году ожидаются 1 ноября.

Политический консультант Анатолий Вассерман ранее разобрал основные проблемы Украины. Причем самой важной из них эксперт считает внутреннюю.