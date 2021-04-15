Украинский нардеп предрек стране статус мировой свалки устаревших технологий

Киев, 15 апреля. Украине нужно решить кризис в зеленой энергетике. В противном случае она рискует стать свалкой с устаревшими атомными электростанциями, заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) представило отчет, где сообщается, что по итогам 2020 года в мире было построено 260 МВт мощностей зеленой энергетики. Показатель равен 80% всей новой мировой электрогенерации. Цифры дают понять, что компании промышленного и энергетического комплекса массово уходят от использования ископаемого топлива. Шпенов отметил, что в зеленую энергетику Укрианы в прошлом году было инвестировано 1,24 млрд евро. Совокупная мощность «зеленых» станций увеличилась на 1,6 ГВт – до 8,5 ГВт.

«Но есть и большая ложка дегтя — рост долгов государства перед производителями экологичной энергии в 2020 году достиг громадных размеров — более 22 млрд грн», — заявил он.

Чтобы избежать роли свалки, правительству необходимо выполнить свои обязательства — погасить долги перед отраслью и пересмотреть ее роль в развитии украинской экономики.

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон оценил шансы Украины попасть в состав Евросоюза. Он обратил внимание, что поддержка, выделяемая государству со стороны объединения, не означает вступление страны в состав ЕС.