Киев представил обновленную карту с адресами подземных укрытий

Киев, 15 апреля. Обновленная интерактивная карта украинской столицы с указаниями адресов подземных укрытий обнародована на сайте местного горсовета.

Проект с месторасположениями убежищ призван объяснить гражданам, куда направляться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера в Киеве. Подземные укрытия охватывают пространство метрополитена и цокольные помещения жилых зданий. Кроме того, они включают подземные паркинги и другие подобные сооружения.

«Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны», — сказано в заявлении на сайте мэрии города.

Пока власти работают над картой на случаи ЧС, в столице продолжает накаляться ситуация. Ранее местные жители вышли к зданию мэрии с протестом против продления жесткого локдауна в Киеве.