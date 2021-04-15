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Киев представил обновленную карту с адресами подземных укрытий
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран
Общество

Киев представил обновленную карту с адресами подземных укрытий

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 22:25
Обновленная интерактивная карта украинской столицы с указаниями адресов подземных укрытий обнародована на сайте местного горсовета.

Киев, 15 апреля. Обновленная интерактивная карта украинской столицы с указаниями адресов подземных укрытий обнародована на сайте местного горсовета.

Проект с месторасположениями убежищ призван объяснить гражданам, куда направляться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера в Киеве. Подземные укрытия охватывают пространство метрополитена и цокольные помещения жилых зданий. Кроме того, они включают подземные паркинги и другие подобные сооружения.

«Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны», — сказано в заявлении на сайте мэрии города.

Пока власти работают над картой на случаи ЧС, в столице продолжает накаляться ситуация. Ранее местные жители вышли к зданию мэрии с протестом против продления жесткого локдауна в Киеве.

киев украина карта
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