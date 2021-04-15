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«Макдоналдс», Subway и «Додо пицца» создали ассоциацию предприятий
wikipedia.org  /  Gmaxwell / CC BY-SA 3.0
Экономика

«Макдоналдс», Subway и «Додо пицца» создали ассоциацию предприятий

Популярные российские компании общепита объединились в «Ассоциацию сетевых предприятий питания» (АСПП).

Москва, 15 апреля. Популярные российские компании общепита объединились в «Ассоциацию сетевых предприятий питания» (АСПП).

Соответствующий меморандум подписали «Додо пицца», «Макдоналдс», Subway, «Кухня на районе» и Sodexo. Эти предприятия составляют треть рынка внедомашнего питания в РФ.

«Ассоциация будет представлять интересы сетевых компаний отрасли», — говорится в совместном сообщении компаний.

Целью объединения является поддержка дальнейшего развития отрасли. Компании-участники надеются, что ассоциация способствует обмену опытом между системными игроками рынка. Также инициатива направлена на формирование лучших практик в отрасли питания и внедрение принципов устойчивого развития. Сообщается, что к новой ассоциации могут присоединиться новые члены.

В магазинах Walmart значительно сократилось количество ресторанов «Макдоналдс». В планах компании дальнейшее сокращение числа точек, как ранее заявляли в The Wall Street Journal.

ассоциация додо пицца общепит McDonald’s Subway
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