Разыскиваемая в Иркутске девочка все время поисков находилась у подруги матери

Иркутск, 15 апреля. Пропавшую без вести двухлетнюю девочку обнаружили живой и невредимой в доме маминой приятельницы.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию от матери девочки. Сотрудники уголовного розыска за два часа поисков опросили персонал десятков магазинов и заставили женщину восстановить в памяти предшествующие инциденту события. Ситуация разрешилась благополучно, ребенка нашли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Специалисты выяснят обстоятельства исчезновения ребенка и проверят инцидент на наличие противозаконных действий в отношении девочки.

Пропавшая пять дней назад жительница Тюменской области найдена мертвой, сообщал ФАН.