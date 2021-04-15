Певица Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально объявили о разрыве помолвки

Лос-Анджелес, 15 апреля. Слухи о проблемах в отношениях певицы Дженнифер Лопес и бывшего бейсболиста Алекса Родригеса, которые обручились больше двух лет назад, оказались правдивыми.

В начале апреля звезда сама спровоцировала обсуждение о проблемах в отношениях с Родригесом. В своем Instagram-аккаунте она поделилась серией снимков со съемок нового фильма. В кадре певица позировала без помолвочного кольца.

На днях пара приняла участие в шоу Today, где и подтвердила печальные предположения фанатов о разрыве. Теперь уже бывшие возлюбленные сообщили, что планируют сохранить дружеские отношения и будут поддерживать друг друга.

«Мы продолжим вместе работать и поддерживать друг друга в бизнесе и общих проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и нашим детям. Из уважения к ним мы добавим только то, что мы благодарны всем за поддержку и теплые слова», — рассказала Дженнифер Лопес .

Global Look Press / Mayer/face to face

После выхода интервью Родригес опубликовал в соцсети трогательное видео. Бейсболист поделился с архивными фотографиями с Дженнифер Лопес. Пара встречалась около четырех лет. Познакомил певицу с Родригесом ее бывший муж Марк Энтони. В 2019 году звезда объявила о помолвке с бейсболистом и начала масштабную подготовку к свадьбе.

Недавно Бен Аффлек похвалил свою бывшую невесту Дженнифер Лопес за трудолюбие и целеустремленность, благодаря которым она достигла признания в шоу-бизнесе.