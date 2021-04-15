Согдиана поддержала Долину в конфликте с Валей Карнавал

Москва, 15 апреля. Певица Согдиана считает необходимым певцу иметь музыкальный слух. Поэтому она приняла позицию артистки Ларисы Долиной в конфликте с блогером Валей Карнавал.

Артистка была возмущена, что у молодежи появилось новое веяние в музыке: модно не попадать в ноты. По ее словам, это неправильно. За плечами артиста должна быть база, в частности, музыкальный слух, пишет «Телепрограмма».

«Музыкальный слух — это самое главное. У тебя есть порыв заниматься музыкой, когда ты слышишь ноты. Сцена должна быть проверена временем. Время непопадания в ноты пройдет и придет место всему настоящему», — поддержала Долину певица на закрытом показе картины Гая Ричи «Гнев человеческий».

Скандал между Долиной и Карнавал разгорелся на популярном шоу «Музыкалити», который ведет Максим Галкин. Представитель старшего поколения убеждена, что музыкант обязан получить профессиональное образование и всего себя отдавать этой сфере. Карнавал попыталась убедить певицу, что непонимание между звездами разного поколения — нормальное явление. Девушка, возмутившись словами певицы, стала потом ей хамить.