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Согдиана поддержала Долину в конфликте с Валей Карнавал
wikipedia.org  /  Дамир Жукенов / CC BY-SA 4.0
Шоу-бизнес

Согдиана поддержала Долину в конфликте с Валей Карнавал

Певица Согдиана считает необходимым певцу иметь музыкальный слух. Поэтому она приняла позицию артистки Ларисы Долиной в конфликте с блогером Валей Карнавал.

Москва, 15 апреля. Певица Согдиана считает необходимым певцу иметь музыкальный слух. Поэтому она приняла позицию артистки Ларисы Долиной в конфликте с блогером Валей Карнавал.

Артистка была возмущена, что у молодежи появилось новое веяние в музыке: модно не попадать в ноты. По ее словам, это неправильно. За плечами артиста должна быть база, в частности, музыкальный слух, пишет «Телепрограмма».

«Музыкальный слух — это самое главное. У тебя есть порыв заниматься музыкой, когда ты слышишь ноты. Сцена должна быть проверена временем. Время непопадания в ноты пройдет и придет место всему настоящему», — поддержала Долину певица на закрытом показе картины Гая Ричи «Гнев человеческий».

Скандал между Долиной и Карнавал разгорелся на популярном шоу «Музыкалити», который ведет Максим Галкин. Представитель старшего поколения убеждена, что музыкант обязан получить профессиональное образование и всего себя отдавать этой сфере. Карнавал попыталась убедить певицу, что непонимание между звездами разного поколения — нормальное явление. Девушка, возмутившись словами певицы, стала потом ей хамить.

карнавал долина согдиана
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