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Отключение России от SWIFT нанесет вред мировому банковскому сообществу
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Герман Парло
Экономика

Отключение России от SWIFT нанесет вред мировому банковскому сообществу

В случае отключения России от системы межбанковских переводов Россия не сможет производить расчеты в долларах, а это нанесет вред мировой торговле и глобальной банковской системе.

Москва, 15 апреля. В случае отключения России от системы межбанковских переводов Россия не сможет производить расчеты в долларах, а это нанесет вред мировой торговле и глобальной банковской системе.

В России работает большое количество иностранных банков и фирм, отключение России от SWIFT затруднит их работу, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

По словам Чечулина, отключение России от системы значило бы, что американское правительство запретило частным американским банкам открывать корсчета российским банкам и производить расчеты в долларах. По мнению эксперта, этот вид санкций со стороны Запада вряд ли будет реализован.

Эксперт также отметил, что ни система быстрых платежей Банка России (СБП), ни система передачи финансовых сообщений, предоставленная Центробанком кредитным организациям в 2014 году, не способны на текущий момент полностью заменить SWIFT для российских банков.

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер ранее призвал Евросоюз отключить Россию от международной системы финансовых переводов SWIFT.

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