Правительство России намерено выделить птицеводству 1 млрд рублей

Москва, 15 апреля. Правительство Российской Федерации собирается направить один миллиард рублей отечественным предприятиям, которые работают в сфере птицеводства.

Об этом заявил в ходе заседания председатель российского правительства Михаил Мишустин. Средства направятся птицеводам в рамках дополнительного финансирования, направленного на развитие сельского хозяйства страны.

«Один миллиард рублей направим на поддержку производства и переработки продукции птицеводства», — цитирует главу кабмина пресс-центр.

Работающему в данной отрасли агробизнесу предоставляется возможность привлекать более крупные краткосрочные кредиты по льготной ставке, отмечает Мишустин. Эти меры, по расчетам кабмина, способствуют балансировке спроса и предложения на рынке. К тому же в результате ожидается стабилизация цен на социально значимые продукты.

Премьер-министр также утвердил перечень дополнительных мер поддержки туроператоров. Данная мера принята на фоне ограничения авиасообщения России с Турцией.