Школьник получил сотрясение мозга после подзатыльника от учительницы в Башкирии

Уфа, 15 апреля. Педагог одной из школ ударила подопечного по голове в результате конфликта. Мальчик получил серьезную травму.

Следователи начали проверку по факту происшествия в одной из школ Белорецка, сообщает пресс-служба СК РФ по республике. Ученик начальных классов получил сотрясение головного мозга в результате конфликта с преподавателем.

По словам матери пострадавшего, учительница дала ребенку подзатыльник такой силы, что мальчик получил серьезную травму. После происшествия педагог не поинтересовалась состоянием здоровья школьника.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела. Уточняется, что данное поведение преподаватель продемонстрировала не впервые.

Ранее ФАН писал о москвичке, которая получила сотрясение головного мозга после занятия с репетитором по математике.