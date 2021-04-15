Федосеева-Шукшина требует миллионную компенсацию от сына Алибасова

Москва, 15 апреля. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина намерена получить с Бари Алибасова — младшего миллион рублей в качестве моральной компенсации за оскорбление чести и достоинства.

Супруга продюсера группы «На-на» Бари Алибасова — 82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина — наконец-то добилась своего. Суд вынес решение по квартире в Новой Москве в ее пользу и признал недвижимость собственностью артистки. Однако на этом она останавливаться не собирается. Федосеева-Шукшина хочет получить и моральное удовлетворение. Ведь пока длилось дело она наслушалась немало оскорблений в свой адрес от Алибасова-младшего.

«Сумасшедшая старуха — это, можно сказать, самый «ласковый» эпитет, которым он меня наградил в публичном поле. Были и похлеще», — заявила актриса.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

По словам Федосеевой-Шукшиной, ее не интересуют извинения сына продюсера, поскольку они ничего не стоят. Гораздо поучительнее для Алибасова-младшего станет выплата компенсации, считает артистка.

«Его извинения мне без надобности, они не стоят ничего! Наказывать — так побольнее, а для него главное деньги. И вот — один миллион рублей — сумма моих требований к Алибасову — младшему, за те оскорбления, которые он нанес мне. Хочу денег», — отметила Федосеева-Шукшина в интервью «Комсомольской правде».

Адвокат актрисы сообщила, что уже направила официальную претензию в адрес Бари Бариевича. Она также отметила, что деньги, которые выплатит за свое поведение сын продюсера, Федосеева-Шукшина отдаст на благотворительность.

Алибасов-младший недавно заявил, что его отец сейчас тяжело болен. Лечение и уход за продюсером обходятся его наследнику в круглую сумму. Однако он не оставляет надежд восстановить здоровье отца.