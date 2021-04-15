Инфраструктурный фонд ЖКХ могут создать из коммунальных платежей россиян

Москва, 15 апреля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает создать фонд, который будет способствовать развитию отрасли, в срок до 2024 года.

О возможности создания фонда, на формирование которого могут направить 1% от платежей за коммунальные услуги всех потребителей, говорится в презентации замглавы ФАС Виталия Королева, представленной в рамках практического семинара «Стратегические цели развития тарифного регулирования в Российской Федерации».

«Решение пока не принято. Это вопрос о создании специального фонда, который может позволить развиваться более эффективно, например, крупным агломерациям», — заявил Королев.

К 2024 году планируется сделать более эффективной работу механизма региональных инфраструктурных облигаций в сфере ЖКХ, а также увеличить инвестиции в инфраструктуру в два раза по сравнению с 2021 годом, следует из материалов презентации.

Часть средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе можно было бы направить на расширение модернизации коммунальной инфраструктуры в российских регионах, предложил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.