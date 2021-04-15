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Эксперт Ключник объяснил необходимость накоплений на старость
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Эксперт Ключник объяснил необходимость накоплений на старость

Жителям Российской Федерации рассказали о пользе самостоятельных долгосрочных накоплений. Они могут оказаться очень полезны к старости, когда придет время выйти на пенсию.

Москва, 15 апреля. Жителям Российской Федерации рассказали о пользе самостоятельных долгосрочных накоплений. Они могут оказаться очень полезны к старости, когда придет время выйти на пенсию.

Об этом стало известно из слов директора по развитию негосударственного пенсионного фонда Дмитрия Ключника. Может случиться так, что размер страховой пенсии не будет соответствовать запросам гражданина, который привык к уровню своей заработной платы. В этом случае будет самое время обратиться к «подушке безопасности», уверен эксперт.

«Никто о вас лучше не позаботится, чем вы сами», — заявил он в эфире «Радио 1».

В связи с этим Ключник советует россиянам открывать пенсионные планы. Правильным будет создание любых долгосрочных накоплений — как в негосударственных фондах, так и в ПФР.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее объяснил, почему индексация пенсии работающих пожилых граждан страны выгодна государству. Дело в том, что в этом случае россияне и будут платить налоги, в том числе в ПФР, уверен политик.

старость пенсия накопления
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