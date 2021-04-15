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Дорогостоящий британский авианосец Queen Elizabeth снова дал течь
defenceimagery.mod.uk  /  Пресс-служба Минобороны Великобритании
Армия

Дорогостоящий британский авианосец Queen Elizabeth снова дал течь

Авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth снова дал течь, сейчас он затоплен соленой водой. Об этом говорится в сообщениях СМИ.

Лондон, 15 апреля. Авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth снова дал течь, сейчас он затоплен соленой водой. Об этом говорится в сообщениях СМИ.

Флагманский корабль авианосного класса вновь протекает. Инцидент произошел в марте 2021 года при переходе авианосца из Портсмута в Шотландию. Внутри корабля лопнула труба пожарной магистрали, в результате чего он был затоплен соленой водой. Некоторое время назад система пожаротушения была модифицирована за 5,5 миллиона фунтов стерлингов. Работы были проведены после того, как в 2019 году произошел аналогичный инцидент с затоплением, пишет издание Daily Mail.

В мае авианосец должен отправиться в первое крупное плавание. Он пройдет через Суэцкий канал и направится в Индийский океан. Планируется задействовать Queen Elizabeth в совместных учениях с ВМС США и Японии в регионе. Разработка дорогостоящего корабля обошлась британской казне в 3,2 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 300 миллиардов рублей).

Военный эксперт Константин Сивков ранее оценил шансы российского авианосца «Варан» выстоять в бою против американского Nimitz.

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