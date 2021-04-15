Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 21:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:39
Политика
Немецкий политолог считает Байдена «крепким орешком» для Путина
21:35
Политика
Валентина Матвиенко встретилась с председателем парламента Молдавии
21:32
Армия
Шойгу: Основные задачи по преобразованию ВС РФ выполнены
21:32
Общество
Топ-5 мировых достопримечательностей, которые были объяты пламенем
21:30
Весь мир
Демпартия США требует начать реформу Верховного суда
21:30
Политика
Санкции США против России не удивили главу Крыма
21:30
Общество
Топ-10 легендарных хитов Аллы Пугачевой
21:25
Происшествия
Сирены воздушной тревоги сработали в израильском Сдероте
21:25
Политика
Джо Байден заявил о необходимости готовиться к следующей пандемии
21:24
Шоу-бизнес
Гагарина и Исхаков воссоединились ради дочери Мии
21:24
Общество
Солист «Галасов 3Места» заявил о сильном испуге организаторов Евровидения
21:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала забавное видео с подросшей дочкой
21:22
Шоу-бизнес
Супруга футболиста Павла Мамаева отреагировала на обвинения Малахова
21:21
Шоу-бизнес
Зиверт восхитила Пугачеву современным исполнением песни «Айсберг»
21:21
Политика
Громкое признание Трампа о вакцинах от коронавируса ударило по репутации Байдена
21:21
Шоу-бизнес
Евгений Воловенко раскрыл правду об отношениях с актрисой Екатериной Климовой
21:17
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова едко высказался об иске Лидии Федосеевой-Шукшиной
21:16
Шоу-бизнес
Ставшая в третий раз мамой Галина Боб показала снимок из роддома
21:15
Политика
Анкара заверила, что не поддерживает ни одну из сторон в отношениях России и Украины
21:13
Весь мир
Сергей Лавров встретился с премьер-министром переходного правительства Ливии
Все новости
Суд рассмотрит дело обвиняемого в организации убийства экс-министра экологии Татарстана
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com
Происшествия

Суд рассмотрит дело обвиняемого в организации убийства экс-министра экологии Татарстана

Бывший министр экологии Татарстана, экс-глава Буинского муниципального района Садретдинов предстанет перед судом по делу о взятках и организации убийства.

Казань, 15 апреля. Бывший министр экологии Татарстана, экс-глава Буинского муниципального района Садретдинов предстанет перед судом по делу о взятках и организации убийства.

Экс-чиновник находится под стражей с июля прошлого года. Его обвиняют в организации убийства в 2003 году активиста Рашида Садыкова, критиковавшего деятельность Садретдинова на посту главы администрации. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, Садретдинов «заказал» Садыкова членам преступной группировки. Киллеры застрелили активиста за 180 тыс. рублей.

Посредника и исполнителя убийства осудили еще в 2010 году. Заказчику удалось избежать наказания в связи с отсутствием состава преступления в его действиях, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Также следователи возбудили в отношении Садретдинова уголовное дело о взятках. Ему инкриминируют четыре эпизода. С 2000 по 2006 год он получил от местного бизнесмена более 600 тыс. рублей за помощь в приобретении недвижимости в Буинске.

суд убийство взятки министерство экологии
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Суд рассмотрит дело обвиняемого в организации убийства экс-министра экологии Татарстана
Рейтинг@Mail.ru