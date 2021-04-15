Суд рассмотрит дело обвиняемого в организации убийства экс-министра экологии Татарстана

Казань, 15 апреля. Бывший министр экологии Татарстана, экс-глава Буинского муниципального района Садретдинов предстанет перед судом по делу о взятках и организации убийства.

Экс-чиновник находится под стражей с июля прошлого года. Его обвиняют в организации убийства в 2003 году активиста Рашида Садыкова, критиковавшего деятельность Садретдинова на посту главы администрации. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, Садретдинов «заказал» Садыкова членам преступной группировки. Киллеры застрелили активиста за 180 тыс. рублей.

Посредника и исполнителя убийства осудили еще в 2010 году. Заказчику удалось избежать наказания в связи с отсутствием состава преступления в его действиях, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Также следователи возбудили в отношении Садретдинова уголовное дело о взятках. Ему инкриминируют четыре эпизода. С 2000 по 2006 год он получил от местного бизнесмена более 600 тыс. рублей за помощь в приобретении недвижимости в Буинске.