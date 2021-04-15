Покупатели завода «Мотор Сич» обвинены властями Китая в растрате средств

Киев, 15 апреля. Люди, которые занимались приобретением украинского завода «Мотор Сич» сейчас находятся под следствием в Китае, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По словам нардепа, кредиторами сделки по приобретению украинского завода были государственные банки Китая, у которых возникли вопросы к покупателям, так как те действовали «без разрешения». Сейчас они находятся под следствием, их свобода ограничена. Китайские инвесторы обвиняются в растрате средств в особо крупных размерах, заявил Арахамия в беседе с украинским СМИ, сообщает «Украина.ру».

Глава фракции заверил, что Киев не намерен нарушать интересы китайских инвесторов «Мотор Сич» только в том случае, если это легитимные инвесторы. Пока ценные бумаги предприятия арестованы, других решений не принимается. В декабре прошлого года китайские акционеры завода инициировали арбитраж против Украины. Они обвинили страну в экспроприации их инвестиций и нарушении прав, которые гарантированы межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Экономист Алексей Кущ ранее крайне негативно оценил решение президента Украины Владимира Зеленского продать половину предприятия по изготовлению газотурбинных двигателей одному из госкомпаний Турции.