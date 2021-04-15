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Покупатели завода «Мотор Сич» обвинены властями Китая в растрате средств
motorsich.com  /  МОТОР СИЧ
Экономика

Покупатели завода «Мотор Сич» обвинены властями Китая в растрате средств

Люди, которые занимались приобретением украинского завода «Мотор Сич» сейчас находятся под следствием в Китае, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Киев, 15 апреля. Люди, которые занимались приобретением украинского завода «Мотор Сич» сейчас находятся под следствием в Китае, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По словам нардепа, кредиторами сделки по приобретению украинского завода были государственные банки Китая, у которых возникли вопросы к покупателям, так как те действовали «без разрешения». Сейчас они находятся под следствием, их свобода ограничена. Китайские инвесторы обвиняются в растрате средств в особо крупных размерах, заявил Арахамия в беседе с украинским СМИ, сообщает «Украина.ру».

Глава фракции заверил, что Киев не намерен нарушать интересы китайских инвесторов «Мотор Сич» только в том случае, если это легитимные инвесторы. Пока ценные бумаги предприятия арестованы, других решений не принимается. В декабре прошлого года китайские акционеры завода инициировали арбитраж против Украины. Они обвинили страну в экспроприации их инвестиций и нарушении прав, которые гарантированы межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Экономист Алексей Кущ ранее крайне негативно оценил решение президента Украины Владимира Зеленского продать половину предприятия по изготовлению газотурбинных двигателей одному из госкомпаний Турции.

Украина китай мотор сич инвесторы арахамия
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