Депутат Амосов высказался о формировании партийных идеологий

Санкт-Петербург, 15 апреля. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов в ходе конференции медиацентра «Патриот» поделился своими мыслями о партийных идеологиях.

Видеоконференцию по теме «Есть ли в России вменяемая оппозиция» провело Федеральное агентство новостей при участии Медиагруппы «Патриот». Мнением по указанной теме поделились многие эксперты из сфер политики, экономики и социологии. Амосову задали вопрос, не напоминают ли ему некоторые партии «секты» из-за ярких, известных персон, стоящих во главе политической группы.

Депутат ответил, что такая проблема, действительно, есть, особенно это касается ЛДПР и ее главы Владимира Жириновского. Однако собеседник отметил, что у других партий сложилась самостоятельная идеологическая система и они не нуждаются в сильной, волевой персоне для поддержания деятельности.

Амосов отметил, что «консервация лидерства» характерна для РФ в силу специфики избирательного законодательства. Он отметил, что в других странах партийные списки на выборах формируются по-другому.

«Они (партийные списки. — Прим. ред.) устроены не так, как у нас. Нет головной части, общенациональной или общефедеральной. Поэтому лидеры даже не всегда проходят», — сказал Амосов.

Он отметил, что указанная проблема способна нанести вред политической системе России. Амосов в ходе конференции также рассказал о том, что губернаторский корпус должен быть более разнообразным.