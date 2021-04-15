После экстремального секса жительница Апатит оказалась в больнице со сломанной рукой

Мурманск, 15 апреля. Женщина упала с кровати во время бурного секса и сломала себе руку. Ей потребовалась срочная помощь врачей.

Врачи госпитализировали в Апатитско-Кировскую городскую больницу 38-летнюю жительницу Апатит с переломом руки. Травма может быть характерна для жертв домашнего насилия или для участников драки, поэтому медики сообщили о произошедшем в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что причиной перелома стали экстремальные занятия любовью. Женщина во время интима была слишком увлечена своим партнером и не заметила, как соскользнула с кровати, что и привело к травме. Возлюбленный пострадавшей не получил никаких ушибов.