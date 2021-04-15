Байден намерен выступить с речью о России

Вашингтон, 15 апреля. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг намерен произнести речь, посвященную России. Выступление американского лидера анонсировал Белый дом.

Власти США распространили обновленный график Байдена. Заявление президента будет озвучено в 16:30 по местному времени (23:30 по Москве).

Вашингтон ранее ввел санкции в отношении РФ. В черный список попали 32 физических и юридических лица. Американское руководство также приняло решение о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщала, что ответ Москвы на рестрикции станет известен в ближайшее время.