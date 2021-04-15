Урезанные в тратах россияне стали чаще закупаться в продуктовых дискаунтерах

Москва, 15 апреля. Журналисты выяснили основные причины увеличения популярности продовольственных дискаунтеров в Российской Федерации, или так называемых «магазинов для бедных».

О причинах роста спроса рассказал в эфире «Радио 1» сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Российские потребители заметно урезаны в области расходов, уверен эксперт. Это обращает их взгляд в сторону продовольственных дискаунтеров.

«Люди идут в магазины, которые предлагают им более дешевые цены», — добавил специалист.

В дальнейшем такие торговые точки «размножаются», завоевывая рынок. Не все россияне могут себе позволить совершать покупки в магазинах более дорогого сегмента, поэтому число дискаунтеров продолжит расти в ближайшее время.

О жестких дискаунтерах некоторых сетевых компании ранее рассказывал гендиректор аналитической компании InfoLine Иван Федяков. Он также сравнил текущую ситуацию в экономике с услугами авиатранспорта.