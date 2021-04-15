МИД Польши объявил трех российских дипломатов персонами нон грата

Варшава, 15 апреля. Польша выслала трех российских дипломатов с территории страны. Такое заявление сделали в польском МИД.

Российский посол в Варшаве был приглашен в МИД Польши 15 апреля.

«Послу России в Польше была передана дипломатическая нота с информацией о признании трех сотрудников посольства РФ в Варшаве персонами нон грата», — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Ранее посол США получил сообщение от МИД России об ответе на американские санкции. Уточняется, что Москва примет меры в ближайшее время.