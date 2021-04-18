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Топ-5 лучших фильмов с актрисой Аглаей Тарасовой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев
Шоу-бизнес

Топ-5 лучших фильмов с актрисой Аглаей Тарасовой

В честь дня рождения актрисы Аглаи Тарасовой ФАН собрал топ-5 лучших ее ролей в кино.

Свое 27-летие сегодня отмечает российская киноактриса Аглая Тарасова. Отсутствие профильного образования не помешало ей стать одной из самых востребованных актрис российского кино. Также она удостоилась премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль.

Лед (2018)

Первой главной роли Аглая удостоилась в 2018 году в спортивной мелодраме «Лед», который собрал в прокате 1,5 миллиарда рублей. Режиссером картины стал Олег Трофим.

В сюжет легла история юной фигуристки Нади, которая с самого детства мечтала стать успешной фигуристкой и упорно добивалась этой цели. В юном возрасте она теряет мать и попадает в школу-интернат, которая больше похожа на армию. Девочка продолжает грезить фигурным катанием и упорно тренироваться, что помогает ей добиться хороших успехов. Со своим партнером Надя выступает на чемпионате — Кубке льда, где девушка падает и получает серьезную травму.

Казалось бы, про спорт можно забыть, но на помощь в реабилитации ей приходит брутальный хоккеист, который поможет Наде снова поверить в себя.

Топ-5 лучших фильмов с актрисой Аглаей Тарасовой
Кадр из фильма «Лёд».  / 

Танки (2018)

Картина снята на реальных событиях, которые происходили накануне Великой Отечественной Войны, когда советский инженер Михаил Кошкин разрабатывал прототип инновационного танка Т-34. Режиссер патриотической ленты «Танки» стал Ким Дружинин. В суровом фильме про отважных танкистов Тарасова сыграла единственную женскую роль — Лиду Катаеву.

Упрямая Лида просится в поход с инженером Кошкиным, который направляется в Москву продемонстрировать превосходство Т-34, но тот отказывает, несмотря на это, она увязывается за старшими товарищами.  

Топ-5 лучших фильмов с актрисой Аглаей Тарасовой
Кадр из фильма «Танки»  / 

Марафон желаний (2020)

Режиссер фильма «Марафон желаний» Дарья Чаруша быстро выбрала главную героиню для своей работы, ей стала Аглая Тарасова. Девушки были знакомы до съемок, а кастинг подтвердил правильный выбор режиссера.

Это фильм о простой девушке Марине, которая работает мастером маникюра. Из-за будущей свекрови, которая против их брака с сыном, девушка вынуждена отправиться в Ханты-Мансийск к своей подруге Лизе, которая уверяет, что знает, как исполнять желания. Но безобидная поездка превращается в необычное приключение. Это история о том, что все желания обязательно исполняются.

Топ-5 лучших фильмов с актрисой Аглаей Тарасовой
Кадр из фильма «Марафон желаний»  / 

Смертельные иллюзии (2020)

Режиссером фильма «Смертельные иллюзии» является Олег Асадулин, а авторами идеи и сопродюсерами фильма выступили иллюзионисты братья Сафроновы.

В фильме Аглая Тарасова сыграла одну из главных ролей — возлюбленную одного из иллюзионистов, которую похищают в последнем их шоу. Знаменитые иллюзионисты братья Романовы в первом номере понимают, что пропала ассистентка. Неизвестный голос в наушниках сообщает, что девушка у него, а принцип работы сложных механизмов для трюков изменен. Несмотря на это, им нужно продолжать шоу, поскольку за отказом братьев последует смерть девушки.

Топ-5 лучших фильмов с актрисой Аглаей Тарасовой
Кадр из фильма «Смертельные иллюзии»  / 

Золотое кольцо (2020)

Прошлый год в плане работы у актрисы был достаточно плодотворным: еще один фильм, в котором Аглая сыграла главную роль — «Золотое кольцо» вышел в 2020 году.

В сюжет картины легла история отпуска трех семейных пар, который отправляют по Золотому кольцу России. У каждой супружеской пары свои проблемы и особенности общения, которые не дают наслаждаться совместных отдыхом.

У каждой супружеской пары свои особенности взаимоотношений и накопившиеся проблемы, которые мешают наслаждаться семейным счастьем. Бывшие супруги Гарик и Кристина, которую сыграла Аглая Тарасова, постоянно ругаются, поэтому запланированный заранее отпуск проводят хоть и вместе, но независимо друг от друга.

Топ-5 лучших фильмов с актрисой Аглаей Тарасовой
Кадр из фильма «Золотое кольцо»  / 

Ранее режиссер Дарья Чаруша рассказала, чем Аглая Тарасова цепляет зрителей.

аглая тарасова топ фильмов
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