Российский ФБР изучит дело об издевательстве полицейских над пятилетним ребенком в США

Балтимор, 16 апреля. Полицейские в американском округе Монтгомери (штат Мэриленд) издевались над афроамериканкой Шантой Грант и ее пятилетним сыном — мальчика заковали в наручники под оскорбления и заставляли мать бить его. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) направил запросы президенту США Джо Байдену, главе Госдепартамента Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду, сообщается в Telegram-канале ФБР.

Полицейские прибыли на вызов из начальной школы Ист-Сильвер-Спринг, из-за сообщений о пропаже одного из учеников. Потерявшийся ребенок был найден после поисков неподалеку от школы. Ребенок был напуган и находился в состоянии истерики, и не желал возвращаться в класс. Стражи правопорядка отругали ребенка, обзывали «тварью», усадили его в патрульный автомобиль и доставили в школу. Все происходившее было записано на видеокамеру.

Полицейские в ходе «профилактической беседы» заковали ребенка в наручники. Когда в школу приехала его мать, стражи порядка потребовали, чтобы она «шлепала сына» ради выработки дисциплины.

Мать ребенка, афроамериканка Шанта Грант, была возмущена действиями сотрудников полиции, которые нанесли ее сыну психологическую травму. Через несколько дней она подала иск на сумму в один миллион долларов к полицейскому управлению округа. Случай вызвал резонанс в СМИ и социальных сетях.

Фонд борьбы с репрессиями заявил, что намерен оказать правовую и информационную поддержку Шанте Грант в борьбе с полицейским произволом.