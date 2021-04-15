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Нани Брегвадзе об Алле Пугачевой: Она — вихрь
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Общество

Нани Брегвадзе об Алле Пугачевой: Она — вихрь

Народная артистка СССР Нани Брегвадзе в эксклюзивном интервью ФАН поздравила с 72-летием Аллу Пугачеву.

Советская и грузинская певица, народная артистка СССР Нани Брегвадзе в эксклюзивном интервью ФАН поздравила с 72-летием Аллу Пугачеву.

Дочь Нани Брегвадзе Эка Мамаладзе, которая находилась рядом во время беседы, поблагодарила корреспондента Федерального агентства новостей за звонок, рассказав, что у ее матери была такая потребность — желание поздравить Аллу Борисовну.

— Нани Георгиевна, мы рады возможности передать ваши поздравления народной артистке СССР Алле Пугачевой.

— Я так вам благодарна, что вы вспомнили! Я так хотела сегодня выразить свою любовь к Алле!

Я влюбилась в нее, и этот восторг не проходит — наоборот, все дольше и дольше продолжается. Дай бог ей долгой жизни. Умная, красивая, необыкновенная певица. Такая она умница!

Вообще она очень умный человек. Когда она поет, она знает, о чем речь. Алла музыкальная до сумасшествия. Ее ум выражается в словах, в музыке. Я не знаю, какими эпитетами ее охарактеризовать — я ее люблю! Никто для меня ее не заменил в моем сердце. Дай бог, чтобы таких людей было на земле много, но таких людей много не бывает.

Гениальные люди рождаются очень редко. Вы не представляете, каждый раз ее появление для меня — радость. Я буквально трясусь от радости и счастья! Она всегда мне нравилась. И знаете, между прочим, сейчас она мне еще больше стала нравиться. Она так похорошела, так помолодела! Видно, что она успокоилась, наконец-то нашла свою любовь — настоящую, необыкновенную. Максим — золотой. Я его тоже обожаю, это такой интересный человек. Они друг друга нашли. Это же счастье! И их очаровательные дети!

Нани Брегвадзе об Алле Пугачевой: Она — вихрь
instagram.com  / @maxgalkinru

Дай бог ей долгой-долгой жизни. Есть хорошие певицы, но это совсем другое. С ней никто не сравнится, вот в чем дело. Она молодеет и хорошеет. Самое главное — спокойствие в жизни и семья. Пусть она радуется жизни.

— Может, у вас есть любимая песня из репертуара Аллы? Что вы считаете шедевром?

—  Знаете, я люблю старые ее песни, название не помню (напевает «Знаю милый, знаю, что с тобой» из песни «Без тебя», — Прим. ФАН). Но нет, это не единственная, у нее много хороших песен. Когда в песне есть драматизм — вот там она на высоте, никто до нее не дойдет. Она знает, что делает.

— Молодое поколение в Грузии знает ее песни?

— Конечно, как можно не знать? В Грузии ее обожают! Это мое поколение , половины уже нет в живых, но дети же растут. Моя семья ее обожает. Как может им не понравиться Алла Пугачева?

Кому-то может не нравиться, как она живет или что-то делает, но она — вихрь. Она пришла как ветер, ворвалась как пурга...

Ранее знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс признался Федеральному агентству новостей, что с большим удовольствием встретится с не менее знаменитой российской певицей Аллой Пугачевой, когда она прилетит на его родину. 

Российский артист цирка, депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский через ФАН передал привет советской и российской певице из студенческой юности и вспомнил забавную историю из прошлого. 

А грузинская и российская певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала о своей первой встрече с Аллой Пугачевой, которая, по словам артистки, не то, чтобы одобрила ее, но поддержала.

пугачева брегвадзе
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