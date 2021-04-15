Антитела альпака могут использовать для создания лекарства от коронавируса

Сантьяго, 15 апреля. Сотрудники университета Austral в Чили нашли у альпака антитела, нейтрализующие коронавирус. Ученые планируют создать препарат для лечения COVID-19 на их основе.

Антитела в организме альпака способны бороться с южноафриканским, британским и бразильским штаммами коронавируса. Препарат на основе этих веществ планируется использовать в Латинской Америке. Исследования препарата пока не могут начать из-за недостатка финансирования.

Ученые по всему миру разработали уже несколько лекарство от коронавируса. Минздрав РФ одобрил первый отечественный препарат от COVID-19 30 мая 2020 года. «Авифавир» успешно прошел все стадии клинических испытаний.

Первую российскую тест-систему на обнаружение антител к коронавирусу зарегистрировали 15 апреля 2021 года. Разработка также выявит контактировавших с коронавирусом даже в случае каких-либо симптомов заболевания.