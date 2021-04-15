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Активисты BLM возвели баррикады вокруг полицейского участка в пригороде Миннеаполиса
Global Look Press  /  Imagespace / Keystone Press Agency
Политика

Активисты BLM возвели баррикады вокруг полицейского участка в пригороде Миннеаполиса

Участники леворадикальных протестов в городе Бруклин-Сентер в американской Миннесоте возвели баррикады и готовятся к долгосрочной осаде полицейского участка, пишут СМИ.

Бруклин-Сентер, 15 апреля. Участники леворадикальных протестов в городе Бруклин-Сентер в американской Миннесоте возвели баррикады и готовятся к долгосрочной осаде полицейского участка, пишут СМИ.

Журналисты сразу нескольких изданий опубликовали в социальных сетях фотографии беспорядков в Бруклин-Сентер, пишет Breitnbart. Протестующие встали лагерем вокруг полицейского участка и принесли с собой огромные деревянные щиты. Участники беспорядков укрываются за импровизированными барьерами, когда полицейские используют резиновые пули или другие средства, а затем забрасывают участок камнями.

В Бруклин-Сентер действует комендантский час, и после наступления темноты полиция, официально объявив протесты «незаконным собранием», пошла в контратаку под прикрытием слезоточивого газа. В ответ в служителей правопорядка полетели бутылки с зажигательной смесью и фейерверки.

Поводом для начала протестов стало убийство офицером полиции Кимберли Поттер чернокожего подозреваемого в совершении преступления Данте Райта. Как показали данные с нательной камеры полицейского, Поттер предупредила Райта, что будет стрелять по нему электрошоком, но по ошибке выхватила пистолет и убила его. О произошедшем Поттер немедленного сообщила диспетчеру и вызвала врачей, но Райт скончался на месте происшествия.

Бруклин-Сентер — пригород Миннеаполиса, города, в котором погиб при задержании наркодилер Джордж Флойд. Сейчас в городе проходит судебный процесс над предполагаемым убийцей Флойда, офицером полиции Дереком Шовином. Шовин при задержании использовал традиционный для американских полицейских прием chokehold — удержание преступника прижатием колена к его горлу. Однако, как показала нательная камера напарника Шовина, полицейский не мог задушить Джорджа Флойда, так как держал ногу не на горле, а на спине задержанного. Смерть Флойда спровоцировала массовые акции Black Lives Matter и акции против полицейского насилия по всей Америке.

Массовые протесты в Бруклин-Сентре начались 11 апреля и не утихают по сей день. Полиция пытается разогнать протестующих, используя слезоточивый газ.

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