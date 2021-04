Активисты BLM возвели баррикады вокруг полицейского участка в пригороде Миннеаполиса

Бруклин-Сентер, 15 апреля. Участники леворадикальных протестов в городе Бруклин-Сентер в американской Миннесоте возвели баррикады и готовятся к долгосрочной осаде полицейского участка, пишут СМИ.

Журналисты сразу нескольких изданий опубликовали в социальных сетях фотографии беспорядков в Бруклин-Сентер, пишет Breitnbart. Протестующие встали лагерем вокруг полицейского участка и принесли с собой огромные деревянные щиты. Участники беспорядков укрываются за импровизированными барьерами, когда полицейские используют резиновые пули или другие средства, а затем забрасывают участок камнями.

Protesters set up embattlements as police prepare to enforce curfew. pic.twitter.com/HYEiI3EOAu

В Бруклин-Сентер действует комендантский час, и после наступления темноты полиция, официально объявив протесты «незаконным собранием», пошла в контратаку под прикрытием слезоточивого газа. В ответ в служителей правопорядка полетели бутылки с зажигательной смесью и фейерверки.

Scene now outside the Brooklyn Center Police Department - lot of escalation between protesters and police. Protesters are lighting fireworks and throwing projectiles. Police using flash bangs pic.twitter.com/MnAc13IIOH