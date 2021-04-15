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Донбасс сегодня: ВСУ убили жителя Донецка, волонтеры вывозят боеприпасы на запад Украины
Федеральное агентство новостей  / 
Новороссия

Донбасс сегодня: ВСУ убили жителя Донецка, волонтеры вывозят боеприпасы на запад Украины

Украинские силовики обстреляли Донецк, от последствий обстрела скончался мирный житель. Подразделения ВСУ используют гуманитарную технику для выполнения боевых задач.

Донбасс, 15 апреля. Украинские силовики обстреляли Донецк, от последствий обстрела скончался мирный житель. Подразделения ВСУ используют гуманитарную технику для выполнения боевых задач. Местные жители подконтрольных Киеву территорий отстреливаются от «освободителей». Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. В ДНР обстрелы велись из 120-мм минометов, гранатометов различного типа и крупнокалиберных пулеметов. Под огнем были Донецк, Ясное, Веселое и Лозовое. В результате обстрела столицы ДНР погиб мирный житель 1962 года рождения, повреждены три жилых дома.

Как прокомментировали корреспонденту ФАН в Генеральной прокуратуре республики, установлено, что обстрел осуществлялся по приказу командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Кащенко. В отношении него и подчиненных ему военнослужащих возбуждено уголовное дело по статье за совершение террористического акта.

В ЛНР все шесть обстрелов совершены украинскими силовиками в направлении населенного пункта Золотое-5. Применялись автоматические станковые и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

ВСУ используют транспорт СЦКК для выполнения боевых задач

Об этом сообщают в оборонных ведомствах обеих республик. Важно отметить, что использование гуманитарного транспорта для решения боевых задач — давняя практика украинских силовиков. В Луганске сообщают, что противник использует грузовики с символикой Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня для доставки не только боеприпасов и оружия на передовые позиции ВСУ, но и для доставки личного состава украинских подразделений. В район подконтрольного солдатам Киева Золотого-4 белый грузовик СЦКК подвозит ракеты, противотанковые комплексы и артиллерийские снаряды, сообщают в луганском управлении Народной милиции. В Донецке сообщают об аналогичном поведении противника.

Донбасс сегодня: ВСУ убили жителя Донецка, волонтеры вывозят боеприпасы на запад Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Волонтеры вывозят боеприпасы из зоны ООС на Западную Украину

Источник Народной милиции ДНР из штаба восточной оперативно-тактической группировки ВСУ сообщает об итогах разбирательства в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, в районе дислокации которой в Новолуганском недавно был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Оказалось, что тайник организовали военнослужащие указанного соединения для волонтеров украинского неправительственного гуманитарного фонда «Вернись живым». Так называемые общественники забирали из схронов боеприпасы и оружие и вывозили его в западные регионы Украины. Взамен «волонтеры» привозили украинским военным беспилотные аппараты для ведения разведки.

Местные жители отстреливаются от бойцов ВСУ

С целью организации информационной провокации против Народной милиции ДНР по приказу командующего силовой операцией Владимира Кравченко в район села Первомайское Донецкой области в зону ответственности 58-й мотопехотной бригады были направлены съемочные группы украинских СМИ и офицеры 72-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ. Об этом сообщают в оборонном ведомстве республик со ссылкой на данные разведки.

Для организации съемок комбригу 58-й отдельной мотопехотной бригады Кащенко была поставлена задача на оборудование ложных позиций, которые впоследствии должны были быть обстреляны самими же бойцами ВСУ и представлены общественности как результат агрессии «террористов». Поскольку материальных средств для выполнения приказа в бригаде не нашлось, было решено привлечь местных жителей для разбора домостроений с целью получения стройматериалов.

Один из жителей Первомайского встретил «освободителей» с охотничьим ружьем в руках и выстрелил в одного из бойцов. Раненого срочно направили в медицинское учреждение, о судьбе местного жителя пока не сообщается. В бригаде проводится расследование с привлечением военной службы правопорядка ВСУ.

днр всу донбасс украина лнр новороссия
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