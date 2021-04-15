Российские военнослужащие установят более двух тысяч мишеней для учений в Таджикистане

Душанбе, 15 апреля. Военнослужащие ВС РФ установят рекордное количество мишеней, имитирующих различную боевую технику, на трех полигонах в Таджикистане для проведения учений.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«На полигонах Харб-Майдон, Момирак и Самбули в ходе основного этапа учения будут применяться новые мишени, имитирующие танки, ударные дроны, бронеавтомобили, боевые машины пехоты, а также долговременные огневые точки в горах», — говорится в релизе ЦВО.

Представители округа сообщили, что к учениям будут привлекаться самолеты армейской и штурмовой авиации, для которых также будут установлены имитаторы схронов боевиков, колонн техники условного противника и скопления его живой силы.

Сами учения на территории Таджикистана пройдут с 19 по 23 апреля, сообщили в ЦВО.

Ранее сообщалось об учениях экипажей российских самолетов Су-25СМ в Таджикистане.