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Аксенов пояснил, почему Крым не будет вводить жесткий локдаун из-за COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Кухарева
Общество

Аксенов пояснил, почему Крым не будет вводить жесткий локдаун из-за COVID-19

Власти Крыма не намерены закрывать или ограничивать работу предприятий туристической сферы из-за коронавируса.

Симферополь, 15 апреля. Власти Крыма не намерены закрывать или ограничивать работу предприятий туристической сферы из-за коронавируса.

Роспотребнадзор совместно с властями полуострова продолжит контроль за работой учреждений общепита и турсферы. Также летняя погода окажет положительное влияние на улучшение эпидемиологической обстановки в регионе, заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Цифры заражаемости пошли на спад, сейчас — опять на увеличение. По разным прогнозам, третья волна может быть. Самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет точно. Закрывать сферы туротрасли не будем принципиально», — отметил он в кулуарах форума «Открытый Крым».

Аксенов напомнил, что при температуре выше +25 градусов вирус теряет подвижность. Благодаря этому в прошлом году полуостров принял большое число туристов, а количество заражений COVID-19 до сентября оставалось на уровне 20–25 человек в день.

По мнению Сергея Аксенова, Крым в состоянии принять больше десяти миллионов отдыхающих. Соответствующую задачу глава республики поставил властям региона. Ее нужно будет реализовать до 2025 года.

аксенов карантин коронавирус COVID-19
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