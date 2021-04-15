Американские СМИ объяснили, почему США отменили заход эсминцев в Черное море

Вашингтон, 15 апреля. США решили не отправлять в Черное море эсминцы, чтобы избежать роста напряженности в регионе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам источника, Вашингтон решил воздержаться от отправки эсминцев, чтобы «избежать эскалации ситуации без особой необходимости».

Ранее стало известно, что эсминцы ВМС США USS Roosevelt и USS Donald Cook, которые, как предполагалось, могли войти в Черное море, вышли с базы на Крите и осуществляют патрулирование Средиземного моря.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Вашингтон «устно» проинформировал Анкару об отмене прохода кораблей ВМС США в Черное море.