Политолог Светов выступил за кадровые изменения в руководстве парламентских партий России

Санкт-Петербург, 15 апреля. Российские думские партии нуждаются в кадровых перестановках в руководстве. С таким заявлением выступил политолог и журналист Юрий Светов.

В рамках конференции Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей эксперты обсудили вопрос «Есть ли в России вменяемая оппозиция». Юрий Светов считает, что новые политики появились на руководящих должностях в регионах, однако в Госдуме такие изменения так и не произошли.

«Появились губернаторы, которые говорят другим языком, которые ставят задачи достаточно необычные, теперь бы хотелось получить от них результаты. К сожалению, в парламенте с этими новыми лицами дело обстоит не очень. Я не вижу этих молодых лиц, а если туда приходят новые люди, то они как-то там быстро теряются», — сообщил политолог.

Эксперт предложил усовершенствовать законодательство страны, чтобы оно позволило молодым политикам проявить себя во главе парламентских партий.

«Я бы закон принял, по которому руководитель партии не может на ней больше чем два срока сидеть. Страна изменилась за эти 30 лет, а у нас по-прежнему набор — (лидер ЛДПР Владимир. — Прим. ред.) Жириновский, (глава КПРФ Геннадий. — Прим. ред.) Зюганов, (основатель партии «Яблоко» Григорий. — Прим. ред.) Явлинский и так далее. Сколько менялось людей в разных отраслях, а в партиях по-прежнему те же самые», — заключил Светов.

Как стало известно ранее, Госдума РФ поддержала закон ЛДПР об увеличении федеральной части партийных списков.