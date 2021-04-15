Названы возможные сроки открытия Испании для россиян

Барселона, 15 апреля. Российские туристы в скором времени могут получить возможность посетить курорты Испании, однако для этого необходимо соблюдение ряда условий.

Европейское государство может открыться для зарубежных туристов уже в июне этого года. Это возможно при реализации ряда мер. В их числе вакцинация от коронавируса 70% местного населения, внедрение COVID-паспортов и признание аналогичных сертификатов других стран. Внимание на это во время пресс-конференции обратила глава Консорциума по туризму Барселоны Мариан Муро.

Сейчас в Барселоне функционирует около 40% объектов размещения. Отдыхающие могут остановиться в 121 отеле, рассчитанном на 28,3 тыс. мест. Большинство гостиниц имеет ранг в четыре или пять звезд. Также работает около 80% культурных объектов.

Российским туристам не придется сдавать тесты на коронавирус при пересечении границы с Абхазией, информацией об этом поделились власти региона.