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Анатолий Вассерман объяснил, почему невыгодны самолеты с электрическими двигателями
 /  ПолитРоссия
Технологии

Анатолий Вассерман объяснил, почему невыгодны самолеты с электрическими двигателями

По словам журналиста, самолеты с двигателями на органическом топливе еще долго будут востребованы.

Ни электричество, ни водород в обозримом будущем не станут выгодной альтернативой органическому топливу. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, на единицу энергозапаса нынешние аккумуляторы требуют во много раз большей массы, чем системы на органическом топливе. Это означает, что самолет на батареях будет в разы тяжелее, чем воздушное судно с обычными двигателями, хоть с поршневыми, хоть турбореактивными.

«Кстати, самолет на водороде тоже будет заметно тяжелее, чем на органическом топливе. Хоть он на единицу массы запасает заметно больше энергии, чем обычное горючее, но системы хранения этого элемента очень массивные, и по достаточно серьезным физическим причинам останутся такими в обозримом будущем», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман указал, почему невыгодны самолеты с электрическими двигателями
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Анатолий Вассерман отметил, что в наше время самым важным показателем служит, пожалуй, финансовая выгода, с чем у упомянутых альтернатив серьезные проблемы.

«В летающих конструкциях зависимость расхода энергии от массы, по-моему, даже не пропорциональна, а несколько хуже, чем у наземного транспорта. С учетом этого фактора получается, что вес самолета на аккумуляторах будет в разы больше, чем в случае с органическим топливом, грузоподъемность, соответственно, меньше, а уж экономические показатели будут вообще невообразимо провальными», — пояснил телеведущий.

Анатолий Вассерман объяснил, почему невыгодны самолеты с электрическими двигателями
pixabay.com  / bilaleldaou

В завершение он отметил, что возможность отказаться от использования обычного горючего в ближайшем будущем остается только в теории.

«Конечно, теоретически можно надеяться, что когда-нибудь будут созданы аккумуляторы, весящие в расчете на единицу энергии всего раза в три-четыре больше, чем соответствующий запас органического топлива. Но пока это только надежды. Сейчас разница не в разы, а на порядки. В конечном счете аккумуляторы — это тоже химическая энергия, а химия — наука достаточно хорошо изученная, чтобы нельзя было ожидать от нее чудес», — подытожил эксперт.

Ранее Анатолий Вассерман оценил сведения об экологической безопасности атомной энергетики.

вассерман топливо самолеты
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