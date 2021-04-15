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Авторы NI назвали три главных достоинства советского танка Т-34
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Авторы NI назвали три главных достоинства советского танка Т-34
waralbum.ru
Армия

Авторы NI назвали три главных достоинства советского танка Т-34

Советский средний танк Т-34 по праву считается лучшей боевой бронированной машиной Второй мировой войны, считают в США.

Вашингтон, 15 апреля. Советский средний танк Т-34 по праву считается лучшей боевой бронированной машиной Второй мировой войны, считают в США.

К такому выводу приходят авторы популярного американского издания The National Interest, пишет iReactor. Эксперты из США ссылаются на историческое исследование Стивена Залога, написавшего книгу «Бронированные чемпионы: лучшие танки Второй мировой войны», в которой дается аргументированный ответ на трудный вопрос выбора между множеством танковых моделей.

При определении «танкового чемпиона» середины XX века эксперт опирался на три главных и два вспомогательных критерия, отмечают обозреватели NI. Стойкость брони, огневую мощь и высокую мобильность он назвал определяющими слагаемыми лидерства. Он также отметил возможность массового производства танка и надежность при эксплуатации.

По совокупности данных критериев Т-34 является лучшим танком всего периода Второй мировой войны, так как к трем его главным достоинствам относятся именно высокая скорость, мощная пушка калибра 85-мм и высокая скорость, резюмируют авторы The National Interest.

Ранее сообщалось о проведении новой выставки на военную тему в Музее истории Отечества.

т-34 танки вторая мировая
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