Полицейские Иркутска на ночном дежурстве помогли роженице быстрее попасть в больницу

Иркутск, 15 апреля. Стражи правопорядка сопроводили до роддома машину местного жителя, который хотел быстрее доставить в медучреждение ожидающую родов жену.

Инспекторы ДПС находились на ночном дежурстве, когда увидели машину, которая двигалась на большой скорости. Они попросили водителя остановиться для проверки документов. Оказалось, что в салоне находилась беременная женщина, которую муж хотел доставить в больницу, потому что она собиралась родить.

Полицейские приняли решение включить специальные световые и звуковые сигналы на служебном авто и сопроводили на нем автомобиль с беременной местной жительницей. Через несколько часов новоиспеченный отец позвонил в дежурную часть и поблагодарил стражей правопорядка.