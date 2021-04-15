Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:19
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала об отношениях со стилистом из шоу «Ты — топ-модель»
20:17
Наука
Биологи создали гибридные эмбрионы человека и макаки
20:17
Спорт
Италия обвинила Турцию в попытке забрать матчи Евро-2020
20:17
Экономика
Подготовку закона для саморегулируемых организаций рассмотрят в Госдуме
20:17
Шоу-бизнес
Снимок Ольги Бузовой в купальнике вызывал неоднозначную реакцию у фанатов
20:16
Общество
ФАН поздравляет Аллу Борисовну Пугачеву с 72-летием!
20:16
Весь мир
Кто стоит за нападением на аэропорт Эрбиля в Ираке
20:13
Общество
«Уральские авиалинии» запустили односторонний рейс из Таджикистана в Пермь
20:12
Общество
Дочь Рязанова назвала голливудский ремейк «Иронии судьбы» вампукой
20:12
Общество
Антитела альпака могут использовать для создания лекарства от коронавируса
20:11
Политика
Активисты BLM возвели баррикады вокруг полицейского участка в пригороде Миннеаполиса
20:10
Армия
Российские военнослужащие установят более двух тысяч мишеней для учений в Таджикистане
20:10
Общество
Аксенов пояснил, почему Крым не будет вводить жесткий локдаун из-за COVID-19
20:04
Весь мир
Карантин вызвал в Ботсване волну гендерного насилия
20:03
Армия
Американские СМИ объяснили, почему США отменили заход эсминцев в Черное море
20:03
Политика
Политолог Светов выступил за кадровые изменения в руководстве парламентских партий России
20:02
Общество
Крымчане испугались, что строительство новых туробъектов «съест» заповедники и парки
20:02
Общество
Названы возможные сроки открытия Испании для россиян
20:01
Происшествия
Россиянин пытался провезти семерых мигрантов при помощи взятки во Внуково
20:01
Армия
Авторы NI назвали три главных достоинства советского танка Т-34
Все новости
Полицейские Иркутска на ночном дежурстве помогли роженице быстрее попасть в больницу
pixabay.com
Общество

Полицейские Иркутска на ночном дежурстве помогли роженице быстрее попасть в больницу

Стражи правопорядка сопроводили до роддома машину местного жителя, который хотел быстрее доставить в медучреждение ожидающую родов жену.

Иркутск, 15 апреля. Стражи правопорядка сопроводили до роддома машину местного жителя, который хотел быстрее доставить в медучреждение ожидающую родов жену.

Инспекторы ДПС находились на ночном дежурстве, когда увидели машину, которая двигалась на большой скорости. Они попросили водителя остановиться для проверки документов. Оказалось, что в салоне находилась беременная женщина, которую муж хотел доставить в больницу, потому что она собиралась родить.

Полицейские приняли решение включить специальные световые и звуковые сигналы на служебном авто и сопроводили на нем автомобиль с беременной местной жительницей. Через несколько часов новоиспеченный отец позвонил в дежурную часть и поблагодарил стражей правопорядка.

иркутск полиция женщина роды хорошие новости россии
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Общество / Полицейские Иркутска на ночном дежурстве помогли роженице быстрее попасть в больницу
Рейтинг@Mail.ru