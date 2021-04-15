Путешественник рассказал об удивительной особенности самого длительного авиарейса в мире

Москва, 15 апреля. Пассажир самого длительного авиарейса в мире заметил на борту самолета удивительную особенность, о чем он рассказал своим подписчикам в социальных сетях.

Путешественник обнаружил, что оказался одним из 11 пассажиров, в то время как членов экипажа на борту было 13 человек. Журналисты уточнили, что авиакомпания Singapore Airlines выполняет самый длительный рейс без пересадок из Азии в Северную Америку. Спрос на эту услугу снизился на фоне пандемии коронавируса, поэтому в самолете число бортпроводников обычно превышает количество пассажиров.

Тем временем российским путешественникам напомнили о возможности купить тур по России с кешбэком. Программа поможет жителям РФ выгодно отдохнуть в мае и начале июня. Сумма возврата составит до 20 тыс. рублей. Важным условием является оплата путевки картой «Мир», зарегистрированной по программе лояльности.