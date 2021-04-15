Карантин вызвал в Ботсване волну гендерного насилия

Габороне, 15 апреля. Ботсвана переживает серьезный всплеск гендерного насилия. Его спровоцировала изоляция, с помощью которой стараются остановить распространение COVID-19.

Обеспокоенность ситуацией выразил главный исполнительный директор Ботсванского центра предотвращения и поддержки гендерного насилия (BGBVC) Лорато Моалуси.

«Число случаев снизилось с момента введения карантина, но все еще выше, чем до него», — заявил глава неправительственной организации (НПО).

Он рассказал, что до всех ограничений в среднем в центры BGBVC приходили девять человек. Однако во время первой волны пандемии число тех, кто искал убежище, выросло до 40. При этом если раньше за консультацией обращались в среднем 58 посетителей, то после карантина цифра достигла отметки в 92 человека.

Моалуси отметил, что сейчас, спустя год после начала карантина, ситуация несколько стабилизировалась: средний показатель нуждающихся в приюте упал до 11. Однако количество тех, кто приходит за информацией, выросло до рекордных 94.

Глава НПО рассказал, что организация по всей стране увеличила число центров, готовых принять всех, кому нужна помощь. В прошлом году она открыла еще девять пунктов. Стоит отметить, что один из них специализированный — для мужчин, переживших насилие.

Многие, оказавшись в изоляции, остались взаперти с теми, кто причиняет им вред. Они не могут продолжать жить со своими мучителями, а потому обращаются в BGBVC.

Новые помещения, готовые их принять, открылись в Ганци, Молепололе, Франсистауне и Габороне. Они могут приютить, предоставить юридические или медицинские услуги.

Кроме того, работники центров делают все, чтобы общество знало об угрозе гендерного насилия. Большинство пострадавших — женщины и дети. Моалуси уверен, что суть проблемы заключается в укоренившейся патриархальной системе и гендерном неравенстве.

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Тем не менее мужчины тоже становятся жертвами. Однако они редко обращаются за помощью из-за все той же системы, веками создававшей определенный образ брутальности. В BGBVC им уделяют особое внимание и считают необходимым оказать всестороннюю поддержку.

Ботсвана занимает второе место в мире по количеству изнасилований. На 100 тысяч граждан происходит 92,90 таких случаев. Реальные цифры еще выше — многие жертвы не сообщают о пережитом.

Долгое время в стране существовала настоящая культура изнасилований. Власти обратили на это внимание и ввели реестр лиц, которые совершали преступления на сексуальной почве.

Насилие остается серьезной проблемой для всего Африканского континента. Нередко ему подвергаются люди, которые больше остальных нуждаются в помощи. В Гане руководители отделения «Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ» пользовались своим положением и за льготы принуждали людей к сексу.