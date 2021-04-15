МИД Польши вызвал российского посла

Варшава, 15 апреля. Чрезвычайный и полномочный посол РФ Сергей Андреев вызван в Министерство иностранных дел Польши. Об этом заявил официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров.

Польские СМИ сообщали, что Андреев приглашен во внешнеполитическое ведомство республики в связи с решением Вашингтона о введении санкций против Москвы.

«Посла сегодня действительно вызывали в МИД», — сказал Александров во время беседы с журналистами.

Соединенные Штаты ранее ввели ограничения в отношении 32 российских граждан и организаций. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал действия Вашингтона недружественными и предсказуемыми.