Аксенов заявил, что Крым сможет принять 10 миллионов туристов к 2025 году

Симферополь, 15 апреля. Крым приобрел бесценный опыт в туристической сфере за время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Задача властей Республики Крым заключается в качественной подготовке инфраструктуры и создании условий для сферы бизнеса. Успешный курортный сезон получится провести при условии соблюдения всех мер безопасности, написал Аксенов в социальной сети «ВКонтакте».

«Считаю, что Крым в состоянии принять более 10 млн туристов уже к 2025 году, притом что в советские времена наш полуостров принимал до 12 млн человек в год», — рассказал глава республики.

Крым планирует побить рекорд по количеству туристов. В сравнении с 2019 годом отдохнуть на полуостров приехало на 20% больше путешественников. Внимание на это обратил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко во время пресс-тура на XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым».