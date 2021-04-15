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Аксенов заявил, что Крым сможет принять 10 миллионов туристов к 2025 году
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев
Общество

Аксенов заявил, что Крым сможет принять 10 миллионов туристов к 2025 году

Крым приобрел бесценный опыт в туристической сфере за время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Симферополь, 15 апреля. Крым приобрел бесценный опыт в туристической сфере за время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Задача властей Республики Крым заключается в качественной подготовке инфраструктуры и создании условий для сферы бизнеса. Успешный курортный сезон получится провести при условии соблюдения всех мер безопасности, написал Аксенов в социальной сети «ВКонтакте».

«Считаю, что Крым в состоянии принять более 10 млн туристов уже к 2025 году, притом что в советские времена наш полуостров принимал до 12 млн человек в год», — рассказал глава республики.

Крым планирует побить рекорд по количеству туристов. В сравнении с 2019 годом отдохнуть на полуостров приехало на 20% больше путешественников. Внимание на это обратил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко во время пресс-тура на XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым».

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