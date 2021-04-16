Турция поддержала членство Украины в НАТО

В Турции ежедневно коронавирусом заражаются более 60 000 человек; Россия ограничила полеты в Турцию на фоне всплеска COVID-19; Премьер-министр Италии считает Эрдогана диктатором; турецкий лидер назвал критику правительства оппозицией «мечом неверных», размахивающим над Турцией — авторы Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывают о главных событиях недели в Турции.

В Турции ежедневно коронавирусом заражаются более 60 000 человек

В среду Минздрав Турции сообщил о 63 тысячах новых случаях заражения COVID-19, при этом от вируса погибло 279 человек. Эти показатели стали самыми высокими за один день с начала пандемии. Последние десять дней цифра не снижалась ниже 54 тысяч заражений в день.

Общее число заболевших коронавирусом в Турции в настоящее время превышает 4 миллиона, в то время как общее число погибших достигло 34 734 человек.

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 62 bin 797 kişi koronavirüse yakalandı, 279 kişi de hayatını kaybetti https://t.co/YtdcWirFao pic.twitter.com/Q8G4XhodcD — ENSONHABER (@ensonhaber) April 14, 2021

Турция ввела частичную самоизоляцию из-за рекордных случаев коронавируса

В Турции зарегистрировано рекордное количество подтвержденных случаев COVID-19 за последние 10 дней.

В начале марта власти страны, стремясь минимизировать последствия пандемии для экономики Турции, ослабили меры инфекционного контроля. Однако недавний всплеск заставил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана объявить о новых ограничениях.

В соответствии с новыми ограничениями, комендантский час будет распространен на выходные дни, а в будние дни будет действовать с 19:00 до 5:00, в течение которых также будут запрещены поездки между городами. В течение всего месяца кафе и рестораны будут работать только на вынос. Ограничения начали действовать с 13 апреля и продлятся до 17 мая.

Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollarda araçlar durdurularak izin belgesi, muafiyet nedeni, zaman ve güzergah kontrol edilecek. pic.twitter.com/u5YfT0wcsT — FOX HABER (@FOXhaber) April 15, 2021

Россия ограничила полеты в Турцию на фоне всплеска COVID-19

Решение резко сократить количество рейсов в Турцию, которая в значительной степени зависит от иностранных туристов как источника дохода, было принято на фоне рекордного количества заражений COVID-19 в этой стране. Ограничения полетов в Турцию и из нее продлятся с 15 апреля по 1 июня.

Турция потеряет 500 тысяч туристов из-за ограничений авиасообщений из России

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что ограничения на полеты, введенные Россией до июня, могут стоить Турции 500 тысяч туристов.

Россия заявила, что ограничит полеты в Турцию и из нее с 15 апреля по 1 июня, поскольку количество новых случаев заражения коронавирусом в Турции достигло рекордного уровня.

При этом министр выразил надежду, что дата окончания запрета на полеты из РФ может быть перенесена на более ранние сроки в зависимости от сокращения числа случаев заболевания COVID-19.

• ❝500 bin Rus turist rezervasyonu vardı❞

• ❝Dünyaya örnek gösterilecek önlemler alındı❞

• ❝Rusya'dan çok ciddi bir rezervasyon vardı❞



Turizmciler, #Rusya'nın uçuş kısıtlaması kararının 'tatilcileri' de üzeceğini düşünüyor https://t.co/fFB0NtqqBO pic.twitter.com/VRWPEWhLtJ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 14, 2021

Турция рассказала о начале нормализации отношений с Египтом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения с Египтом вступили в новый этап. Он также добавил, что в начале мая делегация из Турции посетит Египет, где будут обсуждаться возможные назначения послов.

В прошлую субботу Чавушоглу и его египетский коллега Самех Шукри провели переговоры по телефону.

В течение долгих лет отношения между Египтом и Турцией были натянутыми после того, как египетская армия свергнула президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. Каир тогда отозвал своего посла в Анкаре из-за резкой позиции Эрдогана против египетского руководства. Турция также отозвала своего посла из Каира. Кроме этого, военное вмешательство Турции в Ливии, а также споры в Восточном Средиземноморье создавали почву для напряжения между странами.

TÜRKİYE'DEN MISIR'A HEYET GİDECEK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." dedi. pic.twitter.com/cGwiqxGtKa — 24 TV (@yirmidorttv) April 15, 2021

Турция поддержала членство Украины в НАТО

В прошлую субботу, 10 апреля, президенты Украины Владимир Зеленский встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, в котором Турция выразила поддержку украинскому членству в НАТО.

«Было решено <...> выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности, ее намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем», — говорится в документе, опубликованном канцелярией украинского лидера.

Премьер-министр Италии назвал Эрдогана диктатором

Премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как диктатора.

«Я очень сожалею об унижении, которое пришлось перенести председателю Еврокомиссии. Давайте называть их теми, кем они являются на самом деле, — диктаторами, но с которыми нам приходится сотрудничать», — сказал Драги, комментируя дипломатический скандал со стулом во время встречи Эрдогана с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале прошлой недели.

Турецкий президент спустя неделю ответил итальянскому премьер-министру, заявив, что Драги своими словами нанес ущерб отношениям между Турцией и Италией, и обвинив его в «дерзости и неуважении».

'Diktatör-densiz' atışması İtalya basınında: "Erdoğan bir hafta bekledi, Draghi geri adım atmadı"https://t.co/tzqaZPCGV1 pic.twitter.com/PrBxyAfFpf — T24 (@t24comtr) April 15, 2021

Турция освободила журналиста Алтана после решения Европейского суда по правам человека

Турецкий суд в среду постановил освободить журналиста и писателя Ахмета Алтана после более четырех лет тюремного заключения за предполагаемое участие в неудавшейся попытке государственного переворота 2016 года.

Решение Кассационного суда Турции было принято на следующий день после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал освобождения 71-летнего Алтана, обвинив Турцию в нарушении его гражданских прав.

Журналист и автор романов был ярым критиком режима президента Реджепа Тайипа Эрдогана, о чем писал в своих статьях и выражал свою позицию на турецких оппозиционных телеканалах.

Turkse auteur en journalist Ahmet Altan vrijgelaten https://t.co/bDugqL7EVo pic.twitter.com/yqJ8qeNPcf — De Standaard (@destandaard) April 15, 2021

Турция и Ливия привержены морскому соглашению в Восточном Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой в Анкаре в понедельник. Турция и Ливия привержены соглашению о демаркации морской границы в Восточном Средиземноморье, которое было заключено между Анкарой и Правительством национального согласия в 2019 году, заявил турецкий президент на совместной пресс-конференции. В то же время Ливия готова обсуждать с Афинами демаркацию границ.

???? Turkey, Libya committed to East Med maritime agreement, says Erdoğan https://t.co/3x0lb2fc6v | ▪ Ahval News ➖ pic.twitter.com/qtIortuuYM — Ahval (@ahval_en) April 13, 2021

Конституционный суд отменил указы, запретившие оппозиционное вещание

Верховный суд Турции отменил указ, изданный в 2016 году, который привел к закрытию десятков средств массовой информации, которые, якобы, «угрожали внутренней безопасности».

Ожидается, что несколько закрытых новостных агентств, в основном оппозиционных, турецких левых и прокурдских политических взглядов, обратятся с просьбой о возобновлении работы и потребуют компенсации за финансовые потери, включая арестованные активы.

AYM, medya organlarını kapatan KHK maddesini iptal ettihttps://t.co/qg1bPhVUpb — Tele1 TV (@tele1comtr) April 9, 2021

Правительство Турции пытается лишить неприкосновенности председателя основной оппозиционной партии

Турецкий парламент получил судебные материалы с требованием снять неприкосновенность с десяти депутатов от оппозиции, в том числе с лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу. Предложения нацелены на восемь депутатов ТЭЦ и двух депутатов от курдской Партии демократии народов (ПДН).

Согласно судебным документам, власти требуют снятия неприкосновенности за распространение брошюры «Политическая составляющая FETÖ в 21 вопросе», в которой оппозиция пытается выяснить связи правящей Партии справедливости и развития (ПСР) с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в попытке переворота в 2016 году.

Если парламент проголосует за лишение депутатов неприкосновенности, они предстанут перед судом Турции.

Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke Meclis'te: Gerekçe, '21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı' broşürü https://t.co/eKBPnellt9 pic.twitter.com/EX5QGy4iIC — Halk TV (@halktvcomtr) April 15, 2021

Оппозиция требует расследования по поводу растраты 128 млрд долларов валютных резервов ЦБ

Основная оппозиционная Республиканская народная партия (НРП) потребовала проведения парламентских дебатов о том, как Центральный банк растратил 128 миллиардов долларов валютных резервов во время правления бывшего министра финансов Берата Албайрака.

Кроме этого, оппозиция запустила кампанию по информированию населения о растрате резервов. В разных крупных городах на зданиях партии были вывешены баннеры с вопросом «Куда пропали 128 миллиардов долларов?».

Оппозиция утверждает, что предыдущий глава Центрального банка был уволен с должности, потому что он привел в ярость президента Эрдогана, желая начать расследование о 128 миллиардов долларов, пропавших из резерва.

Tüm illerde toplatılan “128 milyar dolar nerede?” pankartı bu kez Meclis binasına asıldı https://t.co/Qu8gfrQy8C pic.twitter.com/W6dtae5xUf — Independent Turkish (@TurkishIndy) April 15, 2021

Эрдоган назвал критику правительства оппозицией «мечом неверных», размахивающим над Турцией

Президент Реджеп Тайип Эрдоган уподобил критику правящей Партии справедливости и развития (ПСР) со стороны основной оппозиционной Республиканской народной партией (РНП) с «мечом неверных», размахивающим над Турцией. Эрдоган также обвинил РНП в участии в «коварном заговоре» против страны.

«Нам очень печально видеть, как люди с турецким гражданством нападают на нас, размахивая мечом неверных», — сказал Эрдоган 11 апреля.

Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruzhttps://t.co/YscFcdmd1x pic.twitter.com/4rV8CpflwW — T24 (@t24comtr) April 11, 2021

Популярность Мерал Акшенер и ее партии растет

Согласно результатам недавнего опроса, популярность «Хорошей партии» и ее лидера Мерал Акшенер растет.

Если бы выборы состоялись сегодня, «Хорошая партия» получила бы 15,3% голосов, согласно опросу, проведенному в апреле исследовательской компанией Istanbul Economic Research.

Правящая Партия справедливости и развития (AKP) набрала 36,1% голосов, за ней следует основная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) с 23,3%, партия İYİ с 15,3% и Партия демократии народов (ПДН) с 11,3%.

Партия националистического движения (ПНД), Партия демократии и прогресса (DEVA), «Партия будущего» и «Партия счастья» набирали ниже 10% избирательного порога, получив соответственно 8,6%, 2,7%, 1,1% и 0,7% голосов избирателей.

Bu pazar seçim olsa: Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 44.7https://t.co/YlyG0j3KFQ — Halk TV (@halktvcomtr) April 13, 2021

Студенты Босфорского университета на 100-й день сопротивления пообещали продолжить протесты

Студенты Босфорского университета в Стамбуле, которые в начале января вышли на протесты против назначения лояльного правительству ректора университета, на 100-й день протестов заявили, что сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока ректор и его команда не покинут вуз.

Студенты, ученые и выпускники, а также политики и активисты протестовали против назначения Мелиха Булу, утверждая, что это является частью более широких усилий президента Турции Эрдогана по централизации контроля над университетами, и что это подрывает академические свободы.