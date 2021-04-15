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Артиллеристы ЗВО провели ночную подготовку к конкурсу «Мастера артиллерийского огня»
Пресс-служба Министерства обороны РФ
Армия

Артиллеристы ЗВО провели ночную подготовку к конкурсу «Мастера артиллерийского огня»

Артиллеристские подразделения Западного военного округа (ЗВО) провели ночную тренировку в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня».

Москва, 15 апреля. Артиллеристские подразделения Западного военного округа (ЗВО) провели ночную тренировку в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня».

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из минометов калибра 120 миллиметров по мишеням, которые находились на расстоянии до 2,5 тысячи метров. В распоряжении минометчиков было шесть осветительных и три осколочных мины.

«При наведении минометов расчет командовал на открытие огня осветительной миной и при слабой освещенности производил наводку. Каждый расчет выполнил боевую стрельбу из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и продемонстрировал навыки управления автомобилями «Урал» в экстремальных условиях. Более 70% артиллеристов поразили мишени с первой попытки», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах приняли участие более 100 военнослужащих и около 30 единиц вооружения и военной техники.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале масштабной контрольной проверки Вооруженных сил РФ. По его словам, в рамках проверки состоятся более четырех тысяч учений. Маневры будут проходить во всех военных округах и Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил РФ.

россия учения зво артиллеристы
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