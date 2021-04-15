Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве в ядерной энергетике

Москва, 15 апреля. Подписанные соглашения должны положить начало совместной работе двух стран над атомной энергетикой.

Заключены два меморандума — о формировании положительного отношения к ядерной энергетике Эфиопии, а также о сотрудничестве в области образования и обучения соответствующих специалистов. Договоренности должны помочь эфиопам изменить отношение к ядерной энергетике.

Документы задают рамки сотрудничества, предоставляют правовое поле для построения дальнейших взаимоотношений. В Росатоме надеются, что соглашения помогут быстро перейти к конкретным реализуемым проектам.

Россия с 2019 года содействует всем этапам создания полноценного комплекса ядерной энергетики Эфиопии. Речь идет в том числе о производстве радиоизотопов, их применение в медицине, подготовке и переподготовке специалистов в этой сфере.

Эфиопия долгое время участвует в конфликте, связанном со строительством другого масштабного объекта на ее территории — плотины «Возрождение».