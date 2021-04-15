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Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве в ядерной энергетике
twitter.com  /  Office of the Prime Minister - Ethiopia
Экономика

Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве в ядерной энергетике

Подписанные соглашения должны положить начало совместной работе двух стран над атомной энергетикой.

Москва, 15 апреля. Подписанные соглашения должны положить начало совместной работе двух стран над атомной энергетикой.

Заключены два меморандума — о формировании положительного отношения к ядерной энергетике Эфиопии, а также о сотрудничестве в области образования и обучения соответствующих специалистов. Договоренности должны помочь эфиопам изменить отношение к ядерной энергетике.

Документы задают рамки сотрудничества, предоставляют правовое поле для построения дальнейших взаимоотношений. В Росатоме надеются, что соглашения помогут быстро перейти к конкретным реализуемым проектам.

Россия с 2019 года содействует всем этапам создания полноценного комплекса ядерной энергетики Эфиопии. Речь идет в том числе о производстве радиоизотопов, их применение в медицине, подготовке и переподготовке специалистов в этой сфере.

Эфиопия долгое время участвует в конфликте, связанном со строительством другого масштабного объекта на ее территории — плотины «Возрождение».

россия аэс росатом эфиопия атомная энергетика
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