Украинский генерал перечислил условия для наступления ВСУ на Донбасс

Киев, 15 апреля. Солдаты ВСУ пойдут в наступление на Донбасс при условии общенациональной поддержки, заявил генерал-лейтенант Михаил Забродский.

В том случае, если ситуация на юго-востоке Украины будет являться тупиковой, то будет необходимо готовить войска и общественность к силовому варианту развития событий. Такое заявление Забродский сделал во время общения с украинскими журналистами. Вооруженные силы Украины готовы к наступлению в Донбассе при определенных условиях, считает он.

Для успешной атаки требуется поддержка всех жителей Украины в общенациональном масштабе. Также необходимо единство усилий всех украинцев и подготовка резервов. Когда именно подобные условия могут реализоваться, Забродский уточнять не стал. Он не ответил на вопрос и о том, верит ли в то, что Донбасс сможет вновь «стать украинским».

Забродский принял командование Высокомобильными десантными войсками ВСУ с марта 2015 года. В 2017 году Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по нескольким статьям.

Украинский видеоблогер и юрист Татьяна Монтян ранее назвала точное количество украинцев, которые захотят воевать.