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Болгарские археологи обнаружили ценную коллекцию средневековых украшений
pixabay.com
Наука

Болгарские археологи обнаружили ценную коллекцию средневековых украшений

Выставка найденных в древнем некрополе артефактов стартовала в Болгарии. На мероприятии также представили коллекцию средневековых драгоценностей.

София, 15 апреля. Выставка найденных в древнем некрополе артефактов стартовала в Болгарии. На мероприятии также представили коллекцию средневековых драгоценностей.

Раскопки проводились на юге Болгарии в конце прошлого года. Некрополь располагался недалеко от средневекового поселения, которое существовало со времен неолита. Археологи нашли артефакты, относящиеся к каменному, медному, бронзовому и железному векам. Найденные драгоценности принадлежат к периоду властвования Византии.

Украшения удалось обнаружить в одном из христианских погребений. Исследователи отметили, что это был не клад. Среди драгоценностей присутствовали браслеты из бронзы и стекла, серебряные подвески, ожерелья и другие украшения, которые в Средние века считались дорогими, пишет Planet Today.

Египетские археологи ранее нашли затерянный город с сохранившимися улицами и домами. Там также нашли керамику, амулеты, скелеты и другие древности. Специалисты выразили надежду, что им удастся обнаружить и храм Тутанхамона.

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