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Депутат Госдумы Романенко предложил Минтруду механизм помощи молодежи в трудоустройстве
pixabay.com  /  Free-Photos
Общество

Депутат Госдумы Романенко предложил Минтруду механизм помощи молодежи в трудоустройстве

Роман Романенко предложил Минтруду РФ механизм помощи молодежи в трудоустройстве. Сертификат на 100 тыс. руб. будет прилагаться к диплому об окончании вуза или колледжа.

Депутат Государственной думы РФ Роман Романенко предложил Минтруду механизм помощи молодежи в трудоустройстве. Сертификат на 100 тысяч рублей будет прилагаться к диплому об окончании вуза или колледжа. Первый работодатель выпускника сможет зачесть этими средствами НДФЛ на зарплату молодого специалиста и страховые взносы. С такой инициативой депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко 15 апреля обратился к министру труда Антону Котякову. Об этом Романенко рассказал на встрече с молодежным активом Южного административного округа Москвы. По мнению депутата, такая мера сможет заинтересовать работодателей, которые неохотно трудоустраивают молодых специалистов из-за того, что у них недостаточно опыта.

Пандемия усугубила эту проблему, отмечает депутат в своем обращении, рынок труда сократился, в то время как вузы, ссузы и школы в 2020 году окончили почти 1,5 миллиона человек. При этом не все выпускники смогли пройти полноценную производственную практику.

Депутат Госдумы Романенко предложил Минтруду механизм помощи молодежи в трудоустройстве
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Предлагаю предусмотреть субсидии работодателям на уплату НДФЛ и социальных взносов за молодого специалиста по месту его первого трудоустройства на сумму 100 тысяч рублей. Эта мера позволит повысить заинтересованность работодателей в приеме на работу выпускников высших и средних специальных учебных заведений, а также снизит их риски и издержки в процессе адаптации молодых специалистов», — предлагает Роман Романенко.

Конкретный механизм реализации этой меры предстоит проработать вместе с министерством труда и другими ведомствами. Главное, считает Романенко, чтобы он был удобен и молодежи, и работодателям, и их взаимодействие было абсолютно прозрачным. Возможно, сертификат стоит реализовать в формате цифровой записи на Едином портале госуслуг.

россия госдума молодежь романов трудоустройство
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